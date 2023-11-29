В Кемеровской области сотрудники Госавтоинспекции помогли жителю Томска, у которого на трассе сломался автомобиль

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Яйскому муниципальному округу при надзоре за дорожным движением на автомобильной дороге Анжеро-Судженск – Яя -Ижморский, работая в условиях ограниченной видимости, сильного снегопада и метели, увидели стоящий на обочине ВАЗ-21093 с включенной аварийной сигнализаций.