Общественники призвали проверить мероприятие в «Ельцин Центре» с участием художницы Алисы Горшениной, которая работала с Pussy Riot над антироссийским клипом Swan Lake.
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Общественники призвали проверить мероприятие в «Ельцин Центре» с участием художницы Алисы Горшениной, которая работала с Pussy Riot над антироссийским клипом Swan Lake.
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