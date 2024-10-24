Телескоп Gemini North запечатлел архипелаг галактик

Архипелаг галактик в скоплении Персея / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA В центре изображения видна эллиптическая галактика NGC 1270, напоминающая остров в бескрайнем космическом океане.
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