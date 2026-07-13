Зеленский решил тасовать кадры для снижения уровня недовольства властью

Metin Aktaş/AP/TASS В ближайшее время правительство Украины практически полностью будет изменено. Новые кадровые решения могут помочь главе киевского режима Владимиру Зеленскому снизить градус общественного напряжения, выяснили 13 июля "Известия".
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