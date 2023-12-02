Врач Вербовая объяснила, почему беременным нельзя пить таблетки лежа

Как девять месяцев прожить, не выпив ни одной таблетки? А как же БАДы и травы — их тоже нельзя? Есть ли способы избежать негативных последствий, если беременной все же приходится принимать лекарства? На вопросы будущих мам отвечает врач.
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