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Врач Вербовая объяснила, почему беременным нельзя пить таблетки лежа

Врач Вербовая объяснила, почему беременным нельзя пить таблетки лежа

Как девять месяцев прожить, не выпив ни одной таблетки? А как же БАДы и травы — их тоже нельзя? Есть ли способы избежать негативных последствий, если беременной все же приходится принимать лекарства? На вопросы будущих мам отвечает врач.

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