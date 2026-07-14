Парадокс офисной недвижимости: куда движется рынок в 2026 году?

У бизнеса растут требования к офису и престижу рабочего места, рассказал Андрей Новоселов Серия кризисов и неопределенная ситуация привели к тому, что компании в вопросе выбора офисной недвижимости в России сократили горизонт планирования.
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