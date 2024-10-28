Кузнецов: Согласована архитектурная концепция бизнес-центра в Обручевском районе

В основе архитектурной концепции бизнес-центра в Обручевском районе лежит создание многофункционального здания, которое гармонично впишется в городскую среду и объединит в одном месте деловую и общественную зоны.
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