Прогноз погоды в Крыму на 12 января

Прогноз погоды в Крыму на 12 январяВ Симферополе +5 и дождь со снегомВ Севастополе +6 и небольшой дождьВ Евпатории +5 и небольшой дождьВ Черноморском +5 и дождь со снегомВ Джанкое +5 и небольшой дождьВ Ялте +6 и дождьВ Алуште +6 и небольшой дождьВ Керчи +4 и небольшой дождьВ Армянске.
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