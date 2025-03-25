В США заявили о самых высоких шансах на улучшение отношений с Россией

Шансы на улучшение российско-американских отношений сейчас находятся на самом высоком уровне. Об этом заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в беседе с РИА Новости.
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