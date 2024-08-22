Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм показал на фото свои кабачки. Кадры он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Дэвид Бекхэм показал свои кабачки
Комментарии
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Федор Родников
Ржу не могу,название и новости о Дэвиде это шедеврально-"Дэвид Бэкхем показал свои "кабачки",Дэвид Бэкхем показал свой куряттик и наверное жену как главную курочку"😅🤣😂
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