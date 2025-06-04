Политика как он...
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Политика как она есть

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Украине предсказали ухудшение положения после атак на российские аэродромы

Украине предсказали ухудшение положения после атак на российские аэродромы

Глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в соцсети X предсказал Украине ухудшение положения и переговорной позиции после атак на российские аэродромы.

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