Украине предсказали ухудшение положения после атак на российские аэродромы

Глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в соцсети X предсказал Украине ухудшение положения и переговорной позиции после атак на российские аэродромы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии