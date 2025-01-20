В Запорожской области задумали возобновить производство «Запорожцев»

В Запорожской области задумали возобновить производство машин марки «Запорожец». Как заявил председатель Законодательного собрания региона Виктор Емельяненко в интервью ТАСС, у завода АвтоЗАЗ есть такие возможности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии