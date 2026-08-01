Самолёт 6-го поколения F-47 взлетит при этой администрации - генерал ВВС США Генерал ВВС США Дейл Уайт, отвечающий за критически важные системы вооружений, подтвердил, ч.
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Самолёт 6-го поколения F-47 взлетит при этой администрации - генерал ВВС США Генерал ВВС США Дейл Уайт, отвечающий за критически важные системы вооружений, подтвердил, ч.
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