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Контрнаступление ВСУ под Харьковом на руку русским. Эксперт пришёл к неожиданному выводу

Контрнаступление ВСУ под Харьковом на руку русским. Эксперт пришёл к неожиданному выводу

Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Вооружённые силы Украины начинают контрнаступление под Харьковом, но русским это только на руку.

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