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Дзен Дневник

4 подписчика

Поколение «зумеров» — молодежь, которую мы заслужили

Поколение «зумеров» — молодежь, которую мы заслужили

Лазая по интернетам этим вашим, я встречаю сплошные всхлипы и стоны: дескать, молодежь совсем от рук отбилась, за идею работать не хочет — деньги им подавай, если накричишь — встанет, плюнет и выйдет вон, совсем как в известном клипе "Ленинграда" про то, чем надо заниматься осенью в Питере, и вообще — ужас, ужас — как […] Сообщение Поколение «зумеров» — молодежь, которую мы заслужили появились сначала на Дзен дневник.

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