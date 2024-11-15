Лазая по интернетам этим вашим, я встречаю сплошные всхлипы и стоны: дескать, молодежь совсем от рук отбилась, за идею работать не хочет — деньги им подавай, если накричишь — встанет, плюнет и выйдет вон, совсем как в известном клипе "Ленинграда" про то, чем надо заниматься осенью в Питере, и вообще — ужас, ужас — как […] Сообщение Поколение «зумеров» — молодежь, которую мы заслужили появились сначала на Дзен дневник.