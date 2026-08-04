Самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности без пострадавших

4 августа 2026 года около 08:30 по местному времени (02:30 мск) самолет Bombardier, выполнявший рейс из Якутска в Олекминск, был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт вылета из-за выявленной технической неисправности.
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