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Регионы России

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Самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности без пострадавших

Самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности без пострадавших

4 августа 2026 года около 08:30 по местному времени (02:30 мск) самолет Bombardier, выполнявший рейс из Якутска в Олекминск, был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт вылета из-за выявленной технической неисправности.

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