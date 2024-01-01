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Гладков: при обстреле поселка Красное под Белгородом в школе выбило окна

Гладков: при обстреле поселка Красное под Белгородом в школе выбило окна

Во время обстрела Вооруженными силами Украины поселка Красное Шебекинского городского округа Белгородской области один снаряд попал на территорию школы, взрывная волна разбила окна и посекла фасад здания.

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