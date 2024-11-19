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Сенатор Пол: решение Байдена по ATACMS противоречит конституции

Сенатор Пол: решение Байдена по ATACMS противоречит конституции

Разрешение наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, данное ВСУ из Вашингтона, не соответствует конституции США и ставит страну под угрозу мировой войны, подчеркнул в соцсети X американский сенатор Рэнд Пол.

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