Сенатор Пол: решение Байдена по ATACMS противоречит конституции

Разрешение наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, данное ВСУ из Вашингтона, не соответствует конституции США и ставит страну под угрозу мировой войны, подчеркнул в соцсети X американский сенатор Рэнд Пол.
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