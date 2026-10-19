Саудовская Аравия: Etihad Airways отменила все рейсы в аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) и аэропорту имени короля Фахда в Даммаме (DMM/OEDF), а также несколько рейсов в аэропорту Джидды имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) до 24 октября из-за проблем безопасности на фоне региональной напряженности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым