Саудовская Аравия: Etihad Airways отменила все рейсы в аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) и аэропорту имени короля Фахда в Даммаме (DMM/OEDF), а также несколько рейсов в аэропорту Джидды имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) до 24 октября из-за проблем безопасности на фоне региональной напряженности.