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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале

Вячеслав Володин перечислил законы, которые начнут действовать в РФ с февраляО новых законах, которые вступают в силу в феврале 2025 года председатель Госдумы России Вячеслав Володин поведал в своем Telegram-канале.

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