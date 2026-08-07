Наука и Техника
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наука и Техника

120 подписчиков

Как выглядит Земля с других планет: взгляд со стороны

Как выглядит Земля с других планет: взгляд со стороны

Когда я смотрю на ночное небо через свой телескоп, меня всегда завораживает вид далеких планет. Мерцающий Марс, величественный Юпитер с полосками облаков, окруженный кольцами Сатурн — все это кажется невероятно далеким и чужим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии