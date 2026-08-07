Как выглядит Земля с других планет: взгляд со стороны

Когда я смотрю на ночное небо через свой телескоп, меня всегда завораживает вид далеких планет. Мерцающий Марс, величественный Юпитер с полосками облаков, окруженный кольцами Сатурн — все это кажется невероятно далеким и чужим.
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