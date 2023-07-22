Итак, в зарубежных СМИ появилась информация следующего содержания: Владимир Путин планирует использовать подразделение Вагнера для вторжения в ключевую стратегическую полосу земли, расположенную между Польшей и Литвой, чтобы выступить против прибалтийских стран членов НАТО.
Новая цель Вагнера — Сувалкский коридор
Комментарии
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Людмила Лиханова
Всему свое время. Дойдет оно и до этого, а пока, скорее всего, это не самое важное задание в Беларуси. Пока нам не нужен второй фронт, но готовым к нему нужно быть.
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6 час.
ВераВерная
Игорь, ну " умилило" - немножко не то слово))) Да, Росгвардия тут безусловно не просто так замешана. Можно и на эту тему поразмышлять.
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4 час.
Александр Рожков
Вагнеровцы и Пригожин, еще пригодятся России. «Вагнер» возвращается?!: Евгений Пригожин сообщил, что 5 августа «музыканты» приступят к выполнению поставленных боевых задач (видео) https://medvejiyugol.ru/blog/43303666982/-Vagner-vozvraschayetsya-Evgeniy-Prigozhin-soobschil-chto-5-avgu?utm_referrer=mirtesen.ru
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2 час.
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