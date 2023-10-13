Baza: средства РЭБ подавили дрон, пытавшийся атаковать химзавод под Брянском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать химический завод в Брянской области при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа, но он был подавлен российскими силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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