Зеленский заявил, что Украина не будет даром делиться ресурсами с США

Украина не будет даром делиться собственными ресурсами с Соединенными Штатами. Однако страна планирует развивать их освоение вместе с США, сказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.
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