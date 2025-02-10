Порядок оплаты за отопление изменится в России с 1 марта

Теперь граждане будут платить только за те месяцы, когда тепло подается в квартиры С 1 марта российским регионам запретят переходить на систему оплаты отопления, при которой платеж разбивается равномерно на весь год.
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