Ни одна смоленских школ на прошлой неделе не ушла на карантин

Уровень заболеваемости гриппов и ОРВИ был выше порогового уровня почти на 97% За прошедшую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению в областном центре был выше порогового уровня на 96,6%.
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