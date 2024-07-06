Сравнение потенциала Ламина Ямала и Сергея Пиняева по мнению Сергея Ташуева

Бывший тренер "Факела" и "Ахмата" Сергей Ташуев высоко оценил потенциал полузащитника сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ламина Ямала, сравнив его способности с полузащитником сборной России и "Локомотива" Сергеем Пиняевым.
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