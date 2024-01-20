"Ожидаем": Россия послала Пашиняну недвусмысленный сигнал, учитывая его выходку против ОДКБ

Посол Копыркин заявил, что Россия ожидает участия премьера Армении в 10-м саммите ЕАЭС1 января текущего года председателем Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стала Армения, которая согласилась на проведение юбилейного саммита в Москве.
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