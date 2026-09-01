Trump Mentions Tapping The 'Older Stuff' While Dismissing Reports Of Missile Shortages The below Trump exchange with reporters in the Oval Office on Monday seems a tacit admission from the Commander-in-Chief that yes, the United States is running out of standoff munitions.
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