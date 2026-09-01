Zero Hedge
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Zero Hedge

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Trump Mentions Tapping The 'Older Stuff' While Dismissing Reports Of Missile Shortages

Trump Mentions Tapping The 'Older Stuff' While Dismissing Reports Of Missile Shortages The below Trump exchange with reporters in the Oval Office on Monday seems a tacit admission from the Commander-in-Chief that yes, the United States is running out of standoff munitions.

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