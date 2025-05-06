РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Сотрудники и студенты РГСУ поздравили защитников Отечества с Днём Победы

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы сотрудники и студенты Первого Социального приняли участие в акции профкома и Совета ветеранов Российского государственного социального университета «Поддержим Наших».

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