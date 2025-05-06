Сотрудники и студенты РГСУ поздравили защитников Отечества с Днём Победы

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы сотрудники и студенты Первого Социального приняли участие в акции профкома и Совета ветеранов Российского государственного социального университета «Поддержим Наших».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии