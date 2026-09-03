Владимир Путин опроверг слухи о новой мобилизации в России

По его словам, сейчас нет сценария, который потребовал этой меры Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал слухи о мобилизации в стране информационной атакой противника, сообщает Lenta.
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