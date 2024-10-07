Элвин Грейдан «Туган як» җырын башкарган өчен 100 миллион сум акча таләп итәләр

Элвин Грей псевдонимы белән җырлаучы артист Радик Юльякшин тагын шоу-бизнес вакыйгалары үзәгендә. Ул мәрхүмә Вәсилә Фәттахова репертуарыннан «Туган як» җырының көенә яңа сүзләр һәм яңа аранжировка белән «Дом родной» җырын чыгарган иде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии