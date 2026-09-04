"Жуткая трагедия": жительница Германии не сдержала слёз после закрытия Генконсульства России

Она заявила, что готова отказаться от немецкого гражданства и уехать в Россию, если её заставят выбирать.
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