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Москву украсят 4000 мастер-классов на фестивале «Путешествие в Рождество»

Москву украсят 4000 мастер-классов на фестивале «Путешествие в Рождество»

До 12 января в Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Наталья Сергунина рассказала, что гостей ожидает более 4000 мастер-классов, где они могут сделать украшения, озвучить мультфильмы и готовить праздничные блюда.

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