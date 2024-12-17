Москву украсят 4000 мастер-классов на фестивале «Путешествие в Рождество»

До 12 января в Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Наталья Сергунина рассказала, что гостей ожидает более 4000 мастер-классов, где они могут сделать украшения, озвучить мультфильмы и готовить праздничные блюда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии