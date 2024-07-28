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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Тушим баранину в собственном соку

Если хотите насладиться натуральным вкусом мяса, то этот рецепт для вас. Многие не любят и не едят баранину, считая что у неё есть неприятный привкус и запах, но это не так! Баранина вкусна и очень полезна! Она богата витаминами, в ней железа на 30 процентов больше чем в свинине, в ней меньше холестерина,она содержит уникальный […].

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