Тушим баранину в собственном соку

Если хотите насладиться натуральным вкусом мяса, то этот рецепт для вас. Многие не любят и не едят баранину, считая что у неё есть неприятный привкус и запах, но это не так! Баранина вкусна и очень полезна! Она богата витаминами, в ней железа на 30 процентов больше чем в свинине, в ней меньше холестерина,она содержит уникальный […].