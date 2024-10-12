Снег, сияние, деньги и наказания – итоги недели от РИА «Новый День»

«Новый День» по традиции подводит итоги очередной недели – последней теплой на Урале. Первый снег, солнечные бури и полярные сияния, провальное голосование о вырубке деревьев в парке, шпионский скандал на оборонном заводе и многое другое, не менее интересное, в обзоре агентства.