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Регионы России

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Оператор Т2 запустил виртуальную платежную карту на базе системы «Мир»

Оператор Т2 запустил виртуальную платежную карту на базе системы «Мир»

Главной особенностью карты является 30%-ная скидка при оплате мобильной связи Т2. За остальные покупки начисляются бонусные рубли, размер кэшбэка может достигать до 13% годовых.

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