"Своё мнение держите при себе!" Открытый урок фермеров Франции своим воспитателям с Украины

Александр Глущенко

4 апреля 2017 года был задержан глава Удмуртской Республики Александр Соловьев (возглавлял регион с 2014 года). Накануне Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило в отношении него уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере"). 4 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом отстранил Соловьева от должности руководителя республики в связи с утратой доверия главы государства. По данным следствия, в 2014-2016 годах глава республики получил 139 млн рублей и долю в коммерческой организации номинальной стоимостью 2,7 млн рублей от компаний, получивших госконтракты на строительство мостов через реки Кама и Буй. За это Соловьев обеспечивал им внеочередную оплату выполняемых работ, а также выделение лицензий на пользование участком недр местного значения. По второму эпизоду экс-глава Удмуртии обвинялся в получении 5 млн рублей и взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера общей стоимостью 29 тыс. рублей Соловьев полностью признал вину и сотрудничал со следствием, однако в ходе судебного процесса отказался от признательных показаний. 14 октября 2020 года Завьяловский районный суд республики признал его виновным в получении взяток и приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей 18 марта 2021 года стало известно, что суд удовлетворил ходатайство Соловьева и освободил его от тюремного наказания в связи с болезнью.