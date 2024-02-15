Вообще-то правила хорошего тона для дипломатов заключаются в том, чтобы не вмешиваться в дела страны пребывания.
"Своё мнение держите при себе!" Открытый урок фермеров Франции своим воспитателям с Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Глущенко
4 апреля 2017 года был задержан глава Удмуртской Республики Александр Соловьев (возглавлял регион с 2014 года). Накануне Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило в отношении него уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере"). 4 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом отстранил Соловьева от должности руководителя республики в связи с утратой доверия главы государства. По данным следствия, в 2014-2016 годах глава республики получил 139 млн рублей и долю в коммерческой организации номинальной стоимостью 2,7 млн рублей от компаний, получивших госконтракты на строительство мостов через реки Кама и Буй. За это Соловьев обеспечивал им внеочередную оплату выполняемых работ, а также выделение лицензий на пользование участком недр местного значения. По второму эпизоду экс-глава Удмуртии обвинялся в получении 5 млн рублей и взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера общей стоимостью 29 тыс. рублей Соловьев полностью признал вину и сотрудничал со следствием, однако в ходе судебного процесса отказался от признательных показаний. 14 октября 2020 года Завьяловский районный суд республики признал его виновным в получении взяток и приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей 18 марта 2021 года стало известно, что суд удовлетворил ходатайство Соловьева и освободил его от тюремного наказания в связи с болезнью.
Ответить
17 час.
Александр Глущенко
9 июля 2020 года в Хабаровске оперативниками Следственного комитета и сотрудниками ФСБ России по подозрению в организации убийств и организации покушения на убийство был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (избран в 2018 году от ЛДПР). На следующий день он был арестован решением Басманного суда Москвы. По данным СК России, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. После задержания губернатора в крае начались акции протеста в его поддержку. 20 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин отрешил Фургала от должности губернатора в связи с утратой доверия главы государства. Сергей Фургал находится под стражей. Следствие по делу завершено, фигуранты приступили к ознакомлению с его материалами.
Ответить
17 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии