300 человек в день: экотропу «Зверобой» подготовили к осеннему наплыву туристов

Сентябрьское солнце мягко пробивается сквозь кроны вековых сосен и осин Салаирского кряжа. На тропе «Зверобой» в эти дни особенно красиво: папоротники тронуты первой позолотой, а со смотровой площадки над извилистой Бердью открывается невероятный вид на монументальные Бердские скалы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Новосибирский кос...
- ЮГ В Новосибирске эк...
- ЛЛ Новосибирцам посо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым