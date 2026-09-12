300 человек в день: экотропу «Зверобой» подготовили к осеннему наплыву туристов

Сентябрьское солнце мягко пробивается сквозь кроны вековых сосен и осин Салаирского кряжа. На тропе «Зверобой» в эти дни особенно красиво: папоротники тронуты первой позолотой, а со смотровой площадки над извилистой Бердью открывается невероятный вид на монументальные Бердские скалы.