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Вечерний Новосибирск

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300 человек в день: экотропу «Зверобой» подготовили к осеннему наплыву туристов

300 человек в день: экотропу «Зверобой» подготовили к осеннему наплыву туристов

Сентябрьское солнце мягко пробивается сквозь кроны вековых сосен и осин Салаирского кряжа. На тропе «Зверобой» в эти дни особенно красиво: папоротники тронуты первой позолотой, а со смотровой площадки над извилистой Бердью открывается невероятный вид на монументальные Бердские скалы.

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