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Медведев рассказал о ключевой проблеме России

Заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев сообщил, что бедность населения является главным вызовом для властей России, так как именно с данной трудностью связаны риски роста преступности, коррупции и проблемы сохранения здоровья россиян.

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