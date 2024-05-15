Владелец сети магазинов электроники рассказал, как построить бизнес с нуля

Талантливый бизнесмен, создавший с нуля сеть мультибрендовых магазинов электроники «Белая Техника», сумевший блестяще выйти из нескольких кризисов — о том, как построить успешный бизнес, что дает «игра вдолгую» и зачем нужны собственные IT-системы управления.
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