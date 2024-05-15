НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Владелец сети магазинов электроники рассказал, как построить бизнес с нуля

Владелец сети магазинов электроники рассказал, как построить бизнес с нуля

Талантливый бизнесмен, создавший с нуля сеть мультибрендовых магазинов электроники «Белая Техника», сумевший блестяще выйти из нескольких кризисов — о том, как построить успешный бизнес, что дает «игра вдолгую» и зачем нужны собственные IT-системы управления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх