Владелец сети магазинов электроники рассказал, как построить бизнес с нуля

Талантливый бизнесмен, создавший с нуля сеть мультибрендовых магазинов электроники «Белая Техника», сумевший блестяще выйти из нескольких кризисов — о том, как построить успешный бизнес, что дает «игра вдолгую» и зачем нужны собственные IT-системы управления.