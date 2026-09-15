Грег Руседски: «Если говорить о теннисе и результатах на ТБШ, то Зверев – лучший игрок планеты»

Грег Руседски ответил, считает ли он Александра Зверева лучшим игроком мира. «Если говорить о том, что происходит прямо сейчас, с учетом того, что Янник травмирован, а Карлос возвращается после травмы, то, возможно, да.
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