Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«У американцев такой менталитет, что говорят «все хорошо», а на самом деле по-другому. До приближения к НХЛ не доходило». Марушев о системе «Вегаса»

24-летний нападающий провел 2 сезона в системе «Вегаса».  – Есть понимание, почему на второй сезон у вас не произошло скачка по статистике? – Честно, сложно ответить на этот вопрос.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх