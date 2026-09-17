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Газета.ру

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Зольгадр: Иран не откроет Ормузский пролив пока Трамп и Нетаньяху у власти

Зольгадр: Иран не откроет Ормузский пролив пока Трамп и Нетаньяху у власти

Ормузский пролив не будет открыт для судоходства до тех пор, пока президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остаются у власти.

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