Москвич решил пофлиртовать с незнакомкой в сети — и лишился 320 тысяч рублей за одно интимное фото

Представьте: вы сидите вечером дома, листаете сайт знакомств и вдруг — она. Симпатичная, с огоньком в переписке, всё вроде бы по-человечески.
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