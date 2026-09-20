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Премьер Чехии Бабиш: я сделаю все, чтобы прекратить конфликт РФ и Украины

Премьер Чехии Бабиш: я сделаю все, чтобы прекратить конфликт РФ и Украины

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил Европу в «импотенции» из-за нежелания обсуждать урегулирование на Украине.

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