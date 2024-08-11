Как многодетная москвичка торговала детьми. Внучку продала даже майор полиции

Подозреваемая в торговле людьми многодетная москвичка Логинова признала винуЮлия Логинова на заседании по делу о торговле детьми в Преображенском судеМихаил Синицын/ТАСС Задержанная за торговлю детьми многодетная москвичка признала вину спустя почти год после ареста.
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