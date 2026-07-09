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Рудковская о сыне: «В этом сезоне будет непросто, но Сашина Олимпиада, как говорит Евгений, будет в 2034 году, время подготовиться еще есть»

Яна Рудковская , супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о возможном участии их сына в Олимпийских играх.

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