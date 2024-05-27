В Ростовской области директор архитектурного бюро вымогал деньги у коммерсантов

За это он содействовал положительному результату на публичных слушаниях.Оперативники управления ФСБ России по Ростовской области узнали, что руководитель ООО "Архитектурно-планировочного бюро" Батайска может быть причастен к превышению должностных полномочий.
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