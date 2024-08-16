Состоялся окончательный прием национальной дороги после ремонта

Государственная администрация автомобильных дорог сообщает, что состоялся окончательный прием национальной дороги R2 Кишинев – Бендеры – Тирасполь, M5 км 18,406 – 44,64, G108 M5 Флорешты – Новые Анены км 15.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии